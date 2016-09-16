章子怡回憶拍《臥虎》 傷心李安總不擁抱她

章子怡近日現身多倫多電影節，談當年拍《臥虎藏龍》幕後故事。（圖／達志影像）

影后章子怡日前現身多倫多電影節，分享從影多年幕前幕後小故事，提到2000年使她成名的《臥虎藏龍》，章子怡爆料當時曾與導演李安有小疙瘩，她見李安都會在片場給周潤發擁抱，但就是不抱她，讓她以為自己沒達到導演期許，所幸兩人之後趁機會講開，多年後，章子怡才發現：「這可能是他的一個小伎倆，訓練新演員的方式。」

據《新浪娛樂》報導，章子怡日前在多倫多電影節舉行「與章子怡對談」演講，她全程使用流利英語作答，可見對外語下了不少苦功，談及2000年接拍李安《臥虎藏龍》，章子怡說，當時隨劇組在大陸拍了6個月的戲，每天她都會在片場多等10多分鐘，只為得到李安擁抱，但長久下來她發現，李安會抱周潤發和其他演員，卻獨缺章子怡，「還有傳言說李安對我不滿意，我很傷心」。

章子怡說，之後她透過李安助理要求兩人共車去片場，眼見45分鐘的車程只剩5分鐘就要到目的地，章子怡忍不住開口說想聊聊，溫厚的李安則直言：「我知道，我已經等40分鐘了」，章子怡也單刀直入問李安是否不滿意她？說著說著便大哭，李安則回應不是真的，也知道章子怡有多努力。

那次說開後，章子怡以為李安會有所改變，開始給她擁抱，但是並沒有，直到殺青後某次聚會裡，李安終於張開雙手給章子怡溫暖擁抱，使她動容哭泣，後來章子怡到坎城影展當評審，又遇到李安，對方又給了二次擁抱，讓章子怡再度噴淚，事後才發現那是李安訓練新演員的手段，「不讓你放鬆，會讓你一直感覺緊張」。

(中時電子報)