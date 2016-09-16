傳求婚舊愛成功 劉翔爆更大料：早就直接結了
33歲大陸跨欄王劉翔去年宣布退役，今年他接拍實境秀節目《極速前進》，讓粉絲更了解他私下逗趣真實的一面，去年與女星葛天閃婚一年又閃離的他，近日常被爆料與現任女友吳莎求婚成功，沒想到今(16日)陸媒爆料，劉翔在節目中早認求婚成功，「求婚後直接結婚了，你知道嗎？」
劉翔與前妻葛天宣布離婚半年後，轉認戀女子撐竿跳運動員吳莎，傳言劉翔、吳莎多年前交往過，如今驀然回首，劉翔仍選擇當年舊愛，成為一段浪漫佳話，大陸媒體最近爆出劉翔、吳莎無名指被套牢照片，繞了一圈的兩人疑修成正果。
近日網上傳出劉翔與吳莎在《極速前進》被起鬨求婚的片段，然而知情人士加碼爆料，指出劉翔在未流出的幕後花絮中自曝已婚，脫口說：「晶晶他們還問我怎麼不求婚，但其實我早就求婚了，我求過婚了你知道嗎？我求你知道，直接都結了，你知道嗎？」搭檔徐琦峰則驚訝說：「你這個料曝大了！」
(中時電子報)
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