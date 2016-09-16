深圳一般房價逾2500萬 全球第2
根據美國一項研究報告顯示，中國大陸深圳典型（一般）住宅的單價已高達約80萬美元（約新台幣2536萬元），高居全球第2，僅次於美國加州的聖荷西。
美國財經頻道CNBC報導，這項由美國財經顧問業者Longview Economics所作的研究報告指出，過去1年來，大陸一線城市房價瘋狂上漲，導致深圳的住宅單價高居全球第1，房價收入比更高達70倍。
這項報告指出，2015年初至今，深圳的房價平均漲幅高達76%，其中2015年4月起的漲勢尤其凌厲，當時也正值陸股的波段高點。
報告提到，北京和上海的房價上漲情況相似，儘管不像深圳那麼極端。
Longview Economics高階主管表示，大陸部分一線城市的房價，比英國倫敦還要貴。究其原因，陸股一度爆炸性地上漲，又戲劇性地下跌。這些資金必須尋找去處，很多便流向了房市。1050916
(中央社)
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