莫蘭蒂校災損破2億 高雄體育場館慘重
教育部校園安全暨災害防救通報處理中心截至今天上午10時統計，今年第14號颱風莫蘭蒂造成各級學校災損金額已破新台幣2億元，其中高雄市政府教育局轄下體育場館損失最慘重。
隨颱風遠離，學校人員陸續清查損失，據教育部校安中心統計，莫蘭蒂造成531校受災，損失金額破2億元，其中高市府教育局轄下體育場館損失慘重，立德棒球場圍籬傾倒、屋頂損毀，需一段時間才能修復。
學校部分，高雄市竹後國民小學受災慘重，操場PU跑道及校舍遮雨棚損毀，預估損失達1216萬元；屏東縣潮州高級中學鐵皮屋頂及樑柱損毀，損失金額達800萬元。
教育部長潘文忠、教育部國民及學前教育署長邱乾國等人昨天趁風雨稍歇時南下勘災，並核撥緊急搶修經費各1000萬元給高雄市和屏東縣政府，協助轄屬學校使用。1050916
(中央社)
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