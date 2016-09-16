MLB》巨人奎托完投捕雀 助攻小熊輸球登基

巨人右投奎托完投9局僅失兩分，奪下本季第16勝。（美聯社）

儘管小熊今天以4比5不敵釀酒人，但靠巨人稍後以6比2擊敗紅雀，仍讓小熊分區登基的魔術數字歸零，繼2008年之後再次贏得國聯中區冠軍。接下來，去年在國聯冠軍賽飲恨的悲情小熊，就要力拚突破108年的無冕魔咒了！

由於巨人與紅雀之戰在西岸的舊金山進行，開賽時間在芝加哥當地已是凌晨1時20分，小熊教頭麥登賽後已表示，不打算讓球員留在瑞格里球場等待比賽結果。儘管不能在主場噴香檳，但分區稱霸仍算完成了本季的基本目標，小熊上次贏得世界大賽冠軍已是1908年，據說是所謂的「山羊魔咒」作祟。

巨人8棒史班在7局下敲出兩分打點安打，擴大領先。（美聯社）

巨人與紅雀之戰攸關國聯外卡席位，巨人教頭波奇為了讓近況不佳的中外野手史班減輕壓力，把他排到先發第8棒。結果史班在7局下滿壘的關鍵時刻，擊出右外野兩分打點安打，替巨人拉開4分領先，也讓右投奎托更能放手去投，最後完投9局僅失2分，拿下本季第16勝。

這場勝利讓巨人在國聯外卡領先老二大都會1場勝差，與老三紅雀則拉大到3場差距。此外，巨人與國聯西區龍頭道奇的落後差距則追近到4場。

奎托本季第5次完投，賽後與捕手波西握手慶祝。（美聯社）

相較之下，紅雀右投溫萊特先發5.2局，被敲9安外加3次保送，只失4分已屬不易。溫萊特今天危機處理能力不錯，讓巨人得點圈有人8打數僅有1安，無奈隊友對奎托一籌莫展，吞下本季第9敗。

(中時電子報)