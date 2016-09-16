威巡季後賽第2戰 潘政琮首輪並列第28
威巡(美巡次級)16日進行季後賽第2戰Boise公開賽，已確定在正規賽取得美巡2016-2017球季參賽卡的旅美好手潘政琮，首輪交出3鳥0柏忌68桿(-3)，並列第28，17日第2輪將爭取季後賽首場晉級決賽。
威巡季後賽共舉辦4場，全部打完後包括日前已取得下個球季美巡參賽卡的獎金榜25人在內，加上另25人，將決定50位選手的美巡出賽排序，如果潘政琮季後賽能爭取到更多獎金，美巡第1個球季將有更多出賽機會。
潘政琮雖然上周首場季後賽被淘汰，獎金榜從原來的排名第12，小幅下滑至第13，但第2戰捲土重來，以69桿並列第28開局，只要闖進第2輪晉級決賽就有獎金進帳，獎金榜也不會受到太大影響。
曾獲日巡「獎金王」的韓國名將金根泰，也參加這場總獎金100萬美元的季後賽，企圖爭取美巡參賽卡，但首輪只打出69桿(-2)並列第46，剛好在晉級最低門檻。
(中時電子報)
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