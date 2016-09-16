iPhone 7開賣 中壢果粉中秋夜就排隊
(中央社記者邱俊欽桃園16日電）蘋果iPhone 7今天開賣，在桃園地區吸引大批「果粉」排隊，桃園市中壢詹區先生排25小時，才在中華電信中壢服務中心搶頭香。
中華電信中壢服務中心主任邱廷秀說，「沒想到手機還熱賣到這種程度」，「人潮滿滿，擠爆整個中壢營業大廳」。
颱風莫蘭蒂遠離，桃園天氣晴朗，中壢服務中心上午人潮滿滿，不少人詢問購機等事宜，感受「愛瘋魅力」。
詹先生從15日上午7時就開始排隊，等25小時，少了與家人一起過中秋機會，但在拿到新機時大呼「相當值得」。
除中華電信，桃園市台茂購物中心、大江國際購物中心也出現果粉排隊的人潮，大江購物中心前還有老外排隊搶購，各門市約100多支手機幾乎都橫掃一空，前面排隊的消費者稍有遲疑，iPhone 7就可能成為下一位消費者囊中物。
在台茂購物中心搶得新機頭香的民眾較幸運，從昨晚9時中秋夜開始排起。1050916
(中央社)
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