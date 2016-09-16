發言人：川普現在相信歐巴馬在美出生
美國共和黨總統候選人川普儘管一再拒絕親口說出，但他的競選陣營發言人今天表示，川普現在相信美國總統歐巴馬是在美國出生。
美聯社報導，川普（Donald Trump）競選發言人米勒（Jason Miller）今天深夜聲明，表示川普「讓1起醜陋事件有個了結」、「為國家做出偉大貢獻」。但事實上，川普正是這起事件的始作俑者。
米勒表示：「2011年，川普先生成功迫使總統歐巴馬公布出生證明後，終於得以讓這起醜陋事件有個了結。」
他還說：「川普先生讓（民主黨總統候選人）希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）及其團隊率先提出的這件事劃下句點，為總統和國家做出偉大貢獻。」
「不容爭辯地，川普是個結案者，成功取得歐巴馬的出生證明，而別人辦不到。川普先生相信總統歐巴馬在美國出生。」
川普多年來一直主張歐巴馬不在美國出生，因此無資格任總統。但歐巴馬確實是在夏威夷出生。（譯者：中央社何宏儒）1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。