發言人：川普現在相信歐巴馬在美出生

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美國共和黨總統候選人川普儘管一再拒絕親口說出，但他的競選陣營發言人今天表示，川普現在相信美國總統歐巴馬是在美國出生。

美聯社報導，川普（Donald Trump）競選發言人米勒（Jason Miller）今天深夜聲明，表示川普「讓1起醜陋事件有個了結」、「為國家做出偉大貢獻」。但事實上，川普正是這起事件的始作俑者。

米勒表示：「2011年，川普先生成功迫使總統歐巴馬公布出生證明後，終於得以讓這起醜陋事件有個了結。」

他還說：「川普先生讓（民主黨總統候選人）希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）及其團隊率先提出的這件事劃下句點，為總統和國家做出偉大貢獻。」

「不容爭辯地，川普是個結案者，成功取得歐巴馬的出生證明，而別人辦不到。川普先生相信總統歐巴馬在美國出生。」

川普多年來一直主張歐巴馬不在美國出生，因此無資格任總統。但歐巴馬確實是在夏威夷出生。（譯者：中央社何宏儒）1050916

(中央社)