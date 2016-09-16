蔡正元：法務部為扁放寬假釋條件？法務部：子虛烏有
媒體報導，前立委蔡正元表示法務部近日將放寬假釋條件，讓前總統陳水扁獲得假釋，法務部今天下午發布新聞稿澄清，假釋從寬是法務部的政策作為，並非獨厚特定人士，蔡所稱放寬假釋條件是為假釋扁一事，完全是子虛烏有、無的放矢。
法務部強調，自人權兩公約施行以來，保障監所收容人人權，一直是朝野及各界人士關注議題，也是國際人權專家學者檢視我國兩公約施行之要項。
擧凡監所收容設施改善、醫療照護及受刑人加入全民健保、教化作業多元化丶假釋從寬與透明化、接見通信與戒護管理方式改進、收容人洗熱水澡、擴大外役監遴選收容、銜接社區處遇回歸社會等等，均為矯正革新應與時俱進，兼顧被害人與收容人權益之政策作為，並非獨厚特定人士。
因此，法務部對於悛悔有據受刑人假釋從寬政策，乃沿續性及通案性工作，從來未做改變，更不曾為特定收容人研修假䆁條件。媒體引述前立委蔡正元臉書稱法務部為假釋前總統陳水扁，把假釋條件刻意放寬，同時讓很多人搭便車一起假釋出獄云云，實屬子虛烏有、無的放矢之説詞。
法務部呼籲各界勿受流言所惑，共同關懷收容人與被害人，並為社會祥和而努力。
(中時)
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