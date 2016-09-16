首屆海事展開幕 潛艦模型首曝光 展現國艦國造決心

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首屆海事展受莫蘭蒂影響，順延至16日盛大開幕。(劉宥廷翻攝)

，台船MIT國造潛艦模型也首度曝光，展現國艦國造能量及決心。(劉宥廷翻攝)

原訂14日登場的首屆「高雄國際海事船舶暨國防工業展」，受到莫蘭蒂颱風影響，改由今正式開幕，高市副市長史哲致詞說，好事多磨，這也可彰顯台灣海島冒險犯難的性格，展出在颱風後開幕意義重大；這場展讓產官學界齊心見證海事新篇章，呼應政府力推國艦國造。

配合政府將國防產業列為重點發展政策，造船公會去年10月起著手籌劃國內首次大型海事船舶展覽，有別於舉辦多年的台灣國際遊艇展，該展結合國防工業，重心包括「國內造艦能量」、「戰力研發展示」、「造船實力總點名」，號召產官學界共同探討相關產業最新發展進程，也開放民眾免費參觀。

造船公會理事長韓碧祥指出，造船公會與航太公會簽署策略聯盟，藉由跨界整合、資源共享，共同尋找合作商機，希望大家對台灣的海事船舶產業有信心，突破2008年658.7億的年產值，衝破800億大關。

台船董座鄭文隆說，軍方已編列29.97億元設計潛艦經費，明年可能投入製造，國內製作載台沒有問題，從2001年起進行國防自主潛艦研發計畫（IDS），台船有370多名船舶設計人員，擁有全台超過7成設計人才，必須擔下這樣的任務。

海事展在高雄展覽館舉行，參展單位超過150家，就連中科院等單位也展出國造武器裝備雄三飛彈、雲豹甲車等模型，台船MIT國造潛艦模型也首度曝光，展現國艦國造能量及決心。

(中時)