不！傳愛黛兒為顧家庭 10年內拒辦巡演
28歲英國歌手愛黛兒（Adele）總以「做自己」的行事風格，獲得不少粉絲喜愛，她曾透露鄙視為錢出賣自己的行為，將5.6億品牌代言往外推，2012年她與老公賽門(Simon Konecki)結婚，育有一子，近日她正在美國忙巡演，卻傳出這次巡演可能是她未來10年的最後一場，之後她便為照顧家庭，暫停開唱。
愛黛兒與老公所生兒子安傑羅（Angelo）今年已3歲，據《太陽報》報導，安傑羅明年開始要上幼兒園了，無法再黏著愛黛兒四處工作趴趴走，有鑑於此，不想錯過兒子每一刻成長的愛黛兒，有意回歸家庭，未來10年內不再參與世界性的巡演，留在英國以方便接送安傑羅上、放學。
知情人士稱安傑羅一直是愛黛兒心中最重要的人，為了親自參與兒子的重要時刻，愛黛兒有意全心做好媽媽角色，而暫時放棄世界巡演類的工作，而對此傳言，愛黛兒經紀人尚未回應。
(中時電子報)
關鍵字：愛黛兒
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。