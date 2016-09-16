不！傳愛黛兒為顧家庭 10年內拒辦巡演

傳愛黛兒為了兒子，未來10年內拒絕參加世界巡演。（圖／達志影像）

28歲英國歌手愛黛兒（Adele）總以「做自己」的行事風格，獲得不少粉絲喜愛，她曾透露鄙視為錢出賣自己的行為，將5.6億品牌代言往外推，2012年她與老公賽門(Simon Konecki)結婚，育有一子，近日她正在美國忙巡演，卻傳出這次巡演可能是她未來10年的最後一場，之後她便為照顧家庭，暫停開唱。

愛黛兒與老公所生兒子安傑羅（Angelo）今年已3歲，據《太陽報》報導，安傑羅明年開始要上幼兒園了，無法再黏著愛黛兒四處工作趴趴走，有鑑於此，不想錯過兒子每一刻成長的愛黛兒，有意回歸家庭，未來10年內不再參與世界性的巡演，留在英國以方便接送安傑羅上、放學。

知情人士稱安傑羅一直是愛黛兒心中最重要的人，為了親自參與兒子的重要時刻，愛黛兒有意全心做好媽媽角色，而暫時放棄世界巡演類的工作，而對此傳言，愛黛兒經紀人尚未回應。

(中時電子報)