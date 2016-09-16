繼莫拉克後最高水位 佳冬淹水終消退
經莫蘭蒂颱風席捲、中秋大潮與海水倒灌，昨佳冬鄉羌園、焰塭、六根等3村水淹及腰，共600多人受困，今晨該區淹水今終於消退，雖水電未恢復，居民仍趁天晴整理家園，紀錄燄塭10幾年來淹水狀況的在地北極殿主委周金明表示，今年淹1.5公尺，是繼莫拉克後的最高水位。
昨總統蔡英文勘災佳冬，指示加調抽水機，傍晚高雄市政府水情中心派2部移動式抽水機及人員，前往支援抽積水，至今天清晨水終於退去，居民趁天晴開始清整家園。
周金明指著紀錄佳冬10幾年來的淹水牆表示，今年水淹達1.5公尺，成為當時莫拉克帶來的3.6公尺後，至今最高的水位紀錄，他說，自抽水站做好後，已6年未有淹水，可見莫蘭蒂颱風的威力，也嘆「人力無法勝天」。
忙著沖除地面污泥與掃水的王姓燄塭村民表示，回想14日半夜暴雨狂下仍覺得心有餘悸，但近年排水系統有改善，因此比起莫拉克帶來的淹水狀況，也算是不幸中的大幸，目前只希望水電快來，解決燃眉之急。
(中時)
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