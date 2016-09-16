林全視察金門災情 勉危機就是轉機

颱風莫蘭蒂重創金門縣，行政院長林全今天到金門視察災情後表示，危機就是轉機，這次風災雖造成破壞，但可重新做更好的建設，相信金門未來會更好。

莫蘭蒂威力強大，橫掃金門，造成金門林木損失慘重；金門縣政府統計，林區風倒木、行道樹和綠籬損失近500萬株，損害金額為新台幣18億3462萬元，復育所需經費達23億5000萬元。

林木壓倒電線，造成金門大停電和停水，林全相當關心表示，如果路樹不清理，通電會有困難，當務之急是要先處理妨礙到電線的路樹；昨天已從台灣送來一批機具和人力，相信後續會很順利，主要交通幹道也可運作。

林全表示，已請台灣電力股份有限公司從台灣加派人力，金門高架車較少，從台灣運來緩不濟急，執行較困難；金門縣長陳福海說，明天晚上通電應可大致完成。行農損部分，林全表示，行政院有天然災害救助辦法，地方政府認定後，相關現金和低利率貸款救助，馬上可執行；房屋半毀和全毀部分，依相關辦法規定，也可幫助受災戶。

林全表示，台東上次風災後，有些房屋沒半毀或全毀，雖可居住，還是有損害；行政院檢討後訂定辦法可提供適當救助，上次在台東實施，這次在金門也會照樣適用，不會有問題。

此外，金沙鎮沙美老街這次也受損嚴重，有幾間老屋遭50公尺外吹來的鐵皮削去屋頂，所幸住戶已在事前遷出，否則後果不堪設想。另有8、9間房子也受損，其中1人還受傷後送，幸好無大礙。

不過，林全表示，危機就是轉機，風災雖造成破壞和損壞，希望重新建設，某些建設可再長遠規劃；特別的是，金門過去綠化是很大特色，希望未來行政院農業委員會林務局協助，讓金門植栽、林相做得更好，景觀比過去規劃得更好。

視察金門災損，林全首站到水頭碼頭，看到碼頭設備受損，希望儘快恢復，但須和對岸確定雙邊都沒問題，才能執行。

金城天后宮牌樓也禁不住莫蘭蒂威力，宮前牌樓倒塌，石塊、石獅散落一地；林全也前往了解，看到協助清理善後的金防部官兵，林全特別慰問，並叮嚀注意安全。

林全同時關切國軍人力是否足夠協助災後情理，金防部指揮官郝以知表示，會投入全部兵力善後，人數只會增加，不會減少。1050916

(中央社)