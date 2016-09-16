通緝男中秋閒逛 遇休假警被逮

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昨天是中秋節，鄭姓通緝犯在颱風遠離之際，騎著贓車在外閒逛，被帶著妻子外出購物的警員盯上逮捕，鄭男直呼「有夠衰」。

颱風莫蘭蒂昨天逐漸遠離，台南中秋天色也好轉；市警局第四分局休假的李姓員警，昨天下午和妻子騎機車外出購買中秋夜的烤肉物品，卻在永康區看到騎著機車、搖搖晃晃的41歲鄭男。

李姓員警立刻查詢鄭男所騎的是贓車，就和妻子尾隨在後，一路錄影蒐證，直到鄭男停紅綠燈，李姓員警先叫妻子自行騎車離開，再向前表明身分；鄭男見李姓員警身材魁梧，乖乖束手就擒。

警方調查，鄭男不只偷竊機車，還是詐欺通緝犯。1050916

(中央社)