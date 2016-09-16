台灣港口自動化設施經驗在秘魯發揚光大

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駐秘魯代表處居間促成台灣廠商誠德科技有限公司總經理林裕文出席秘魯利馬商會於當地時間12日舉辦的「第十五屆港務國際論壇」，介紹台北港自動化成功經驗，普獲與會專家讚揚。

為推廣台灣系統整合出口商機，代表處與秘魯工程師學會隨後於14日合辦「自動化系統整合在港口及工業之應用」座談會，林裕文介紹台灣物聯網發展現況、台北港自動化營運、高速公路電子化收費系統、雲端停車系統、工業用自動化搬運機、遠端控制智慧家庭及溫室蔬果種植遠端控制等運作情形供秘魯業界參考。

駐秘魯代表吳進木致詞時強調，台灣高科技發展名列世界前茅，充分發揮電子化功能，並廣泛應用在工業及家庭生活，樂願與秘魯分享相關經驗。

秘魯工程師學會會長艾利耶塔（Javier Arrieta）表示，台灣物聯網科技廣泛應用在各項產業上，為自動化工業奠定札實基礎，專家分享的眾多案例均值得秘魯借鏡。1050916

(中央社)