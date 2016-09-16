中秋夜路邊烤肉 2人遭爆竹炸傷
嘉義市興業西路今天凌晨發生爆竹炸傷人意外，2名在路邊烤肉的男女遭爆竹炸傷，其中男性傷患手腳多處燒燙傷，傷勢較重。
嘉義市消防局指出，今天凌晨0時16分接獲報案，指嘉義市興業西路有人被爆竹炸傷，救護人員抵達現場時，只見1名男子全身顫抖，另1名女子腳部流血，無法行走。
救護人員表示，其中傷勢較重的29歲王姓男子，因雙手雙腳多處燒燙傷，疼痛難耐，因此身體不停顫抖；救護人員為他及43歲的施姓女傷患清洗傷口、包紮止血後送醫救治。
警方調查指出，當時有一群人在路邊聚會烤肉，附近有民眾施放爆竹，疑似爆竹在烤肉地點爆炸，進而造成2人受傷，但詳細原因尚待進一步調查釐清。
消防局也呼籲民眾，節慶施放爆竹煙火時，應選購有合格標章的爆竹煙火，避免購買來路不明、也不施放升空類的爆竹煙火，以維護安全，同時應注意施放時間，避免吵到他人安寧。1050916
(中央社)
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