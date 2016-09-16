中日磋商同意 致力維護東海穩定
第5輪中日海洋事務高級別磋商15日結束。據新華社報導，中國大陸與日本代表在磋商中就東海問題原則共識相關問題「坦誠交換了意見」，並同意致力於維護東海和平穩定。
報導指出，14至15日在日本廣島舉行的這項磋商，雙方舉行全體會議及下設政治和法律、海上防務、海上執法與安全、海洋經濟共4個工作組會議，就東海相關問題交換意見，並探討展開海上合作的具體方式。
根據報導，為期2天的磋商過程共有9個要點，首先就是「雙方同意致力於維護東海和平穩定」；其次是雙方同意加快中日防務部門海空聯絡機制磋商進程，儘早舉行第6輪專家組磋商；並同意繼續推進兩國防務交流。
此外還包括，大陸海警局與日本海上保安廳同意，「充分發揮已有聯絡窗口作用，深化兩國海上執法機構間信息和人員交流」；雙方就海洋政策及海洋法交換意見，並同意繼續就此進行交流。
報導提到，在磋商中，雙方就東海問題原則共識相關問題「坦誠交換了意見」；並確認儘早簽署「中日海上搜救協定」的重要性，並將就此保持溝通；同時原則同意，今年內在大陸舉行第6輪中日海洋事務高級別磋商。
這項報導指出，大陸方面參與這項磋商的單位有外交部、中共中央外辦、國防部、公安部、交通運輸部、環保部、農業部、國家海洋局、地質調查局及海警局。
日本方面則有外務省、內閣官房、文部科學省、水產廳、資源能源廳、國土交通省、海上保安廳、環境省及防衛省。1050916
(中央社)
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