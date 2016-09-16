原成醫副院長蔡良敏 接掌南市醫

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原成大醫院副院長蔡良敏今天接下印信，執掌台南市立醫院院長，他說，未來將落實雙向轉診，避免浪費醫療資源，且優先配合執行政府醫療政策。

台南市立醫院院長今天交接，由台南市長賴清德擔任監交人，原院長吳明和將印信交給蔡良敏，完成交接，台南市醫界代表性人物幾乎都到場。

蔡良敏是成大醫院內科教授，曾任成大醫院副院長、內科部主任、急診部主任、佳里綜合醫院院長，是心臟內科專家，行醫33年，醫學專業和行政歷練都相當豐富。

蔡良敏的專長是臨床心臟血管學、冠狀動脈急重症醫學、超音波心圖學、診斷性與治療性心導管術。1050916

(中央社)