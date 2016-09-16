真假？用過熱Note7烤肉 實驗兩分鐘5分熟

陳日昇冒著生命危險用Note7實驗烤肉，2分鐘牛肉片就被烤到5分熟，請勿模仿。(截自陳日昇影片)

三星Galaxy Note 7在全球傳出多起爆炸意外，日前一位美國6 歲小孩，因為拿著Note7看影片時 ，手機爆炸燒傷手，小男孩哭說不想再看到任何手機。台灣一位魔術師陳日昇做了極為大膽的實驗，用過熱Note7包錫箔紙烤牛肉片，2分鐘牛肉片便5分熟，拆掉錫箔紙時手機還冒煙，網友都稱這是「冒著生命危險的實驗」，陳日昇也提醒切勿模仿。

三星Galaxy Note7上市不到一個月，接連傳出爆炸意外，全球召回。網路上許多Kuso三星Note7的梗，台灣一位魔術師陳日昇在臉書粉絲頁分享一個實驗影片，先將Note7開啟相機模式讓手機過熱，接著包上錫箔紙，然後將一片牛肉片放在錫箔紙上烤。

影片一開始陳日昇表示，聽說手機包在錫箔紙中，過熱溫度可以達到2百度，因此特地來作此網路實驗，但勸大家千萬不要模仿他，因為他冒著手可能被炸掉的生命危險在做實驗。實驗時間他設定為2分鐘，因為太久他也會怕。

陳日昇將一片牛肉片放在包著手機的錫箔紙上，約莫一分鐘肉片就呈現3分熟狀態，到2分鐘時約莫5分熟。陳日昇說，若實驗成功大家就不用木炭烤肉了，但前提是要有「為肉捐軀」的心理準備。

2分鐘到了後，陳日昇進行「拆彈」，將錫箔紙打開，此時底下的手機溫度相當高，錫箔紙黏住手機，拆開後手機螢幕冒出陣陣白煙，但神奇的是居然還在相機畫面，並未當機。陳日昇笑說，最重要的是他竟然還沒被炸死。

這篇實驗影片轉發超過6700次，網友看了影片都感到一陣害怕。留言「這確定不是魔術嗎XD」、「真擔心當你拿上來的時候立馬爆..」、「有必要這麼犧牲嗎?」、「感覺好危險⋯」、「看誰不爽就拿note7加錫纸去炸他」、「發表時說有爆炸性的突破結果真的爆炸了 」、「好貴的木炭」、「自擕式烤肉機」。

(中時電子報)