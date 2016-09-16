魯凱人瑞彭玉梅辭世 享壽115歲
屏東最高壽的人瑞魯凱族彭玉梅（Samelreng）10日晚間在三地門鄉青葉部落寓所蒙主恩召，享壽虛歲115歲，將於19日舉辦告別式。
前總統馬英九前年5月底曾經到青葉部落探視彭玉梅，讓彭玉梅非常高興，彭玉梅的家屬今天發佈彭玉梅過世的消息時，也以新聞稿方式感謝馬前總統在彭玉梅生前經常關懷平日生活，並且到部落探視她。
出生於1902年8月7日的彭玉梅生前愛喝麥香紅茶，幾乎每天要喝一罐，成為人瑞後，縣府或官員探視她，一定會送她麥香紅茶，馬前總統探視她時，也送她麥香紅茶。
彭玉梅是魯凱族的織工，原本，魯凱族織藝傳女不傳男，但在她的孫子彭春林要求下，彭玉梅將織藝傳給彭春林，讓彭春林成為魯凱族第一位男織工，並成為魯凱族有名的藝師，帶動部落的織藝。
彭玉梅的家屬表示，彭玉梅上個月與子孫共同歡度生日時，仍不忘囑咐家人，「主日聚會不可間斷，要常常禱告謝恩」，她的告別式將於19日上午10時在青葉聚會所舉行。1050916
(中央社)
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