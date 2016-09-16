貨櫃拖板車與機車車禍 騎士骨折

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高雄市16日發生一起貨櫃拖板車與機車車禍，拖板車車頭衝上分隔島，貨櫃摔落路中，機車全毀，約70歲的男騎士左腳踝骨折，由救護車送醫。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 105年9月16日

高雄市林園區今天中午發生一起貨櫃拖板車與機車車禍，拖板車車頭衝上分隔島，貨櫃摔落路中，機車全毀，約70歲的男騎士左腳踝骨折，由救護車送醫。

高雄市消防局表示，車禍現場為林園區沿海路二段，獲報後出動消防車及救護車前往搶救，到達現場這名機車男騎士跌坐在路旁，左腳踝骨折，由救護人員進行固定等初步處置後送醫。

這起貨櫃拖板車與機車車禍事故，由警方進一步調查肇事原因。1050916

(中央社)