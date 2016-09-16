莫蘭蒂災學校損破2億 531校受損
教育部今天公布莫蘭蒂颱風學校災損統計，截至今天上午10時止，受災校數（含館所及體育場館）共計531校所，災損金額初估2.41億餘元。
教育部指出，受災校所分別是大專12校、高中職76校、國中88校、國小324校、幼兒園17校、館所3所及高雄市所轄體育場館1筆，其中高雄市教育局所轄體育場館立德棒球場等46處體育場館圍籬傾倒、屋頂損毀、樹木傾倒，損失初估4000萬元最多。
另，高雄市立竹後國小操場PU跑道及校舍遮雨棚等損毀，災損1216萬餘元次之，國立潮州高中800萬元再次之，包括校舍建物附屬鐵皮屋頂及樑柱損毀；其它學校大致為天花板、屋頂及遮雨（車）棚損壞、樹木傾倒等災損。
(中時)
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