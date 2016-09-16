大S帶兒子理髮 網驚：根本是汪小菲翻版
藝人大S嫁給汪小菲後，先是生下女兒小玥兒，緊接著又為夫家順利添了兒子，而兒子帶著笑意熟睡的臉，也被大S大讚神似吳彥祖，不過汪小菲在微博曬出兒子剪頭髮的照片，則讓網友驚呼根本是汪小菲2.0。
汪小菲在微博發佈大S和一對兒女的照片，他寫道「媽媽带孩子去剪頭髮，今晚家人團聚中秋，祝大家中秋快樂」，照中大S緊緊牽著小玥兒的手，散發出濃濃母愛，小玥兒也逐漸長大，成了大家眼中的小美人，兒子汪希箖則是剛剪完頭髮，模樣十分俊俏，尤其緊盯著鏡頭看的萌樣，更讓網友驚呼和父親根本是同個模子印出來的，甚至大膽預測這小傢伙長大後，一定會跟老爸一樣帥。
(中時電子報)
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