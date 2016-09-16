中颱馬勒卡逼近！帕妃明晚紀念演唱會取消
隨著中颱馬勒卡步步逼近，氣象局已發布陸上、海上颱風警報，宜花與北部地區都被列入警戒範圍，而日本雙人組「帕妃(PUFFY)」原訂在明(17日)晚台北國際會議中心舉辦出道20周年演唱會，不過因馬勒卡將為北部帶來風雨，演唱會經考量後宣布取消。
日本長青女子團體帕妃(PUFFY)1996年出道後，在亞洲擁有高人氣，今年是她們出道20週年，原訂明晚將在台北舉辦紀念演唱會，考量馬勒卡帶來的風雨以及歌迷安全，主辦單位與日方商討後決定取消活動。
後續退票手續與時間下週將在「大鴻藝術」臉書公告。消息一出也讓粉絲直呼可惜，盼演唱會已延期代替取消，期望能見偶像風采。
(中時電子報)
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