馬勒卡持續增強 北北基納入警戒

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馬勒卡增強，北北基納入警戒範圍！氣象局指出，馬勒卡颱風有持續增強且擴大的趨勢，暴風圈正進入巴士海峽與台灣東南部海面，對宜蘭、花蓮、台東及大台北地區將構成威脅，請務必多加留意。

今天下午2時30分，馬勒卡中心位置在在恆春的東南東方約350公里之海面上，7級風暴風半徑 150 公里，10級風暴風半徑 50 公里，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於 16級風，以每小時19公里速度，向北北西進行。

氣象局發布陸上颱風警報，範圍包含宜蘭、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）及台北、新北、基隆，海上颱風警報範圍包含台灣東南部海面、台灣東北部海面、巴士海峽及台灣北部海面。

(中時)