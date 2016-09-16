本季最佳65桿 盧曉晴爭冠機會又來了！

盧曉晴東海公開賽首輪揮出本季最佳成績65桿，暫居第3。(美聯社資料照)

好的選手是不斷有爭冠機會！上周以並列領先進入日本LPGA錦標賽決賽輪的盧曉晴，雖最後被強風干擾衛冕失利，但在16日開打的總獎金8千萬日圓「東海公開賽」，首輪再度站上爭冠有利位置，以65桿(-7)桿位居第3。

這位台灣「高球一姊」，似乎把上周決賽輪爆出77桿的氣，發洩在東海公開賽首輪，這天她前9洞抓到2鳥與1個柏忌，平穩打出35桿(-1)，後9洞抓鳥攻勢一發不可收拾，第11、13洞抓到2鳥後，再於第15、16、17、18洞打出「連4鳥」，飆出30桿(-6)，創下個人日巡本季單輪最低桿65桿，排名一路往上竄升至位居第3，再給自己製造一次爭冠機會。

少了上周風勢干擾，這場在愛知縣舉辦的比賽，多達50多位選手揮出低於標準桿，且有2人比盧曉晴的66桿出色，日本女將成田美壽壽與韓將好手全美貞，同樣以64桿(-8)並列領先，只落後1桿的盧曉晴，隨時可以超車領先。

(中時電子報)