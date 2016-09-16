颱風馬勒卡攪局 帕妃台灣開唱取消

我要評比

日本女子團體「PUFFY」帕妃原定明晚登台開唱，碰上颱風馬勒卡攪局，經緊急評估及協商後，主辦單位今天宣布取消演唱會，下週公告退票資訊。

「PUFFY」是大貫亞美與吉村由美組成，出道20週年，原定明晚在台北國際會議中心舉辦「20th Anniversary PUFFYTOURS 帕妃殿堂覺醒 in 台灣 2016」演唱會。

馬勒卡暴風圈逐漸逼近北台灣，主辦單位大鴻藝術股份有限公司以安全為第一考量，經緊急評估與協商後，決定取消演唱會。

大鴻藝術表示，深感遺憾，對等待帕妃開唱多年的台灣歌迷們致上最誠摯歉意，也希望颱風侵襲期間，大家注意自身安全，務必妥善做好防颱措施。

已購票粉絲將可全額退費，詳細退票手續與時間等相關訊息，大鴻藝術下週將公告在社群網站臉書（facebook）粉絲專頁。1050916

(中央社)