免費喝咖啡 全國第一家照顧咖啡館試辦

家庭照顧者幾乎全年無休，除了身體疲勞，心理疲乏也常釀照顧悲劇。家總試辦照顧咖啡館計畫，提供免費咖啡，鼓勵照顧者「出門走走」透透氣。中央社記者陳偉婷攝 105年9月16日

家庭照顧者幾乎全年無休，除了身體疲勞，心理疲乏也常釀照顧悲劇。家總試辦照顧咖啡館計畫，提供免費咖啡，鼓勵照顧者「出門走走」透透氣。

中秋連假，許多人出遊度假放鬆心情，但對在家裡照顧重病親人的照顧者來說，常常是全年無休，不僅經濟、體力是負荷，一直沒有機會放鬆的心靈也長期處在緊繃狀態，甚至忘了什麼是「休息」的感覺。

李小姐為了照顧失能的父親，沒辦法外出工作，長期待在家裡也沒有朋友，連要訴苦都不知道該向誰傾訴。爸爸狀況不好，李小姐每天幾乎睡不到4小時，長期睡眠不足也讓她精神、心靈都嚴重疲乏。日前她向中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）發出求救訊息，「真的快撐不下去了」。

全國目前約有76萬名失能、失智老人及身心障礙者，其中僅約1成使用政府長照資源，近3成聘僱外籍看護工，近6成仰賴家庭照顧者。

照顧者中大多是女性，平均照顧長達9.9年，每天照顧約13.6小時。近5年已發生近50起照顧者自戕或與被照顧同歸於盡的照顧悲劇。

家總秘書長陳景寧說，許多照顧者長期累積壓力，認定家裡有患者需要照顧，把重擔都攬在自己身上。照顧者通常是家裡權力最弱勢的一個，擔負照顧工作被認為理所當然，若遇上其他家人不願意伸出援手，容易感覺孤立無援。

她說，很多家庭照顧者也會覺得，在家照顧病人沒工作、經濟不獨立、沒有社交活動，欠缺自信，也覺得對外求助很丟臉，長期悶在心裡，若遭遇壓垮心靈的最後一根稻草，就可能釀成悲劇。

家總長期關注照顧者喘息問題，不過，陳景寧觀察，許多家庭照顧者因為照顧太久忘了休息的感覺，即使申請喘息服務，卻不知要去哪裡，很多人都待在家裡睡覺，甚至待在家中指導來支援的照顧服務員，根本沒有休息。

為了鼓勵家庭照顧者走出家庭「喘息」，家總試辦照顧者喘息咖啡，選定大安區的極簡咖啡為試辦點，照顧者來店有一杯免費飲品，且喘息空間有書櫃擺放長照資訊相關書籍；極簡咖啡館員工也會配戴「長照可問我」胸章，讓照顧者在休息之餘，也能得到相關資源的幫忙。

陳景寧說，喘息咖啡試辦以來詢問度很高，但照顧者仍有「走不出門」的問題，可能是放心不下家中長者，也可能是「免費咖啡」誘因不足。未來將增加新的試辦點，有較好的無障礙空間，鼓勵照顧者可以帶長者一起來喝咖啡。

她表示，家庭照顧者常需要被人推一把才會出門，也擬定推「好朋友日」，朋友可以邀照顧者一同前來，也增加照顧者社交生活，不會總是一個人悶在家裡。1050916

(中央社)