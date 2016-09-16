國際烹飪賽 城市科大生打敗亞洲職業廚師
2016年泰國食品酒店展舉辦的國際烹餁盃比賽，吸引了亞洲新加坡、中、馬等近8百位的選手爭相競逐，城市科大餐管系學生一舉拿下1金6銀1銅4佳作的好成績，其中，餐管系大四生孫裕軒靠著精湛技藝，打敗亞洲職業廚師奪海鮮類組總冠軍。
「2016年（第22届）泰國國際烹餁盃(TICC)比賽」在9月7日到10日之間舉辦，城市科大餐管系孫裕軒、陳郁雯、朱昱晟、李承翰與丁郁婷等5位學生，憑藉著學校紮實的教育，與自己不斷的練習，成功勇奪1金6銀1銅4佳作的好成績，卓越的廚藝讓台灣再次站上世界舞台，成為國際注目焦點。
餐管系大四生孫裕軒對美食很有興趣，在中原大學化工學唸完大一後，打聽到城市科大餐管系中有業界西餐名師吳東寶，而轉學到城市科大餐管系就讀，他怕自己跟不上進度，每每老師白天教完的課程內容，他便想馬上做做看，課餘留在學校將吳東寶老師教導的刀工、菜色再作練習，往往練到深夜才罷休。
因為「拼命三郎」的個性，孫裕軒去年到新加坡餐廳實習，半年內就從一般的實習生被提攜到副領班的職位，薪水被多加了五成，這次參賽他信心滿滿。
孫裕軒第一天參加「個人現場烹調-肉類組」比賽，因為一時緊張調出的醬汁太乾，只拿到佳作，隔兩天的「個人現場烹調-海鮮類組」職業組比賽，他拿出沈穩的實力，在吳東寶老師的建議下修正烹調技法，作品「荷蘭醬焗烤海鮮佐檸檬奶油醬」一舉奪下海鮮類組總冠軍，技壓亞洲知名酒店廚師，連評審都佩服孫裕軒能在1小時內，兼具焗烤、煎等不同的烹調方式，做出獨特佳餚。
城市科大餐管系助理教授吳東寶認為，學生藉由比賽可以在壓力之下增益技能，同時也能拓展視野，學習各國廚師精英的好技法，對於未來就業幫助很大。
(中時)
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