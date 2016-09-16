烏龍被捲桃色風波 王力宏回應：不是真的

王力宏近日在多倫多影展宣傳演唱會電影，莫名被捲入桃色風波。（圖／取自王力宏微博）

王力宏製作的演唱會電影近日首映。（圖／中時資料照片）

金曲歌王王力宏花了4年多時間敷出的演唱會紀錄片《火力全開》終於完工，日前於多倫多電影節進行首映，讓全球粉絲都相當期待，沒想到，近日竟有大陸媒體爆出4年前歌手涉嫌召妓新聞，點名就是王力宏，對此，王力宏正式回應：「反正不要去相信，也不是真的東西」。

近日大陸媒體《全明星探》挖出2012年前歌手疑似買春新聞，並以「王力宏涉嫌召妓」為標題，敘述有名韓國籍辣妹出入王所住的大樓，並秀出一女進電梯畫面，稱該女離去後，轉與另一男子進入汽車旅館，暗示身分複雜，但照片中並沒有王力宏，還插入另一段王力宏2013年與小模林筱筠同電梯畫面，能夠佐證的，除照片外僅有3段「知情人士」的錄音檔，不免令人滋生疑竇。

而王力宏被爆沾桃色風波的消息在微博延燒一日後，據《新浪娛樂》報導，最近在多倫多電影節忙宣傳電影的王力宏，被問及此事正式澄清說：「反正不要去相信，也不是真的東西，也不太值得在今天這樣的日子再去提」，而王力宏所屬公司也回應：「這是假新聞，沒什麼需要澄清的」。

(中時電子報)