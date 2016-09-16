蔡英文與吳澧培溝通？林全不回應

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行政院長林全（中）16日前往中央災害應變中心了解馬勒卡颱風防災整備狀況，對於媒體詢問外傳蔡英文總統與獨派大老吳澧培溝通一事，林全僅揮揮手表示「辛苦了」，不願多談此事。（姚志平攝）

獨派大老吳澧培、辜寬敏日前陸續對準蔡總統開砲，呼籲換掉行政院長林全，外傳蔡總統已透過各種管道與吳澧培溝通，力挺林全留任持續推動政務，林全今天（16日）下午從金門搭機返回台北，直奔中央災害應變中心了解馬勒卡颱風防災整備狀況，面對媒體詢問，僅回答「辛苦了」，不願多談此事。

另針對高雄莫蘭蒂風災災區，傳出只剩國軍留守協助善後，媒體詢問林全會不會覺得國軍很沒尊嚴，林全則不發一語，直接走進應變中心聽取簡報。

(中時)