疑感情糾紛 台南1警員上吊自殺

台南市政府警察局永康分局永康派出所44歲黃姓警員疑感情糾紛想不開，在租屋處上吊自殺，警方今天破門找到遺體，初判已死亡2天。

永康分局表示，已離婚2次的黃姓警員13日上班時悶悶不樂，向同事透露女友不接他的電話，派出所長劉展志等人開導黃姓警員後，讓他請假2天調適心情，連同中秋節共休3天。

黃姓警員上午8時20分原應執勤巡邏，但派出所連絡不上，就找到黃姓警員在永康區大灣租屋處，在屋外聞到異味，立刻破門而入，在屋子後方找到上吊自殺的黃姓警員，現場未留遺書。

警方隨即通知黃姓警員家人，包括母親、姐姐及兒子。

警方說，初判現場無外力介入，將報請檢方相驗。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1050916

(中央社)