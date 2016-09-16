中颱馬勒卡持續增強 北北基納警報範圍

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颱風馬勒卡持續接近台灣，中央氣象局今天下午表示，過去3小時颱風強度略增，除了宜花東，北北基也納入警戒範圍，今晚將有風雨。

根據中央氣象局最新資料，中颱馬勒卡目前位在恆春東南東方350公里海面上，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑150公里，正以每小時19公里速度向北北西移動。

氣象局簡任技正伍婉華說，中颱馬勒卡在過去3小時有增強趨勢，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，除了宜蘭、花蓮和台東，基隆、台北市和新北市也都被納入警戒範圍當中。

氣象局表示，颱風馬勒卡所通過的海域海溫仍高，預估未來颱風還有增強趨勢。

另外，由於對流雲系旺盛，中央氣象局也對高雄、屏東發布大雨特報，提醒民眾注意短時強降雨、坍方和落石。1050916

(中央社)