馬勒卡颱風襲台 PUFFY 20週年演唱會取消

馬勒卡颱風暴風圈逼近北台灣地區，預計將造成強烈風雨。考量歌迷安全，原定9月17日(六)在台北國際會議中心TICC舉辦的「20th Anniversary PUFFYTOURS 帕妃殿堂覺醒 in 台灣 2016」取消演出。

主辦單位大鴻藝術表示：「考量歌迷安全，經緊急評估與協商後，我們深感遺憾的在此宣布本次演唱會取消。對於等待多年的台灣歌迷們，我們獻上最誠摯的歉意，也希望颱風來襲期間大家注意自身安全，並務必妥善做好防颱措施。」

大鴻藝術將全額退費給已購票的粉絲。詳細退票手續與時間等，將會於下周公告。

(時報周刊)