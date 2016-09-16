議員服務處飄咖啡香 現煮拉花媲美精品級

我要評比

虹吸壺烹煮門檻高，陳家文發揮敏銳嗅覺，攪拌沸水中的咖啡粉，以服務更講求口感的鄉親。（王文吉攝）

為服務口感更挑剔的鄉親，陳家文也以門檻高的虹吸壺萃取咖啡。（王文吉攝）

陳明文與議員媽媽合資20萬元，採購專業級咖啡機，提供「議員咖啡」服務鄉親。（王文吉攝）

陳家文練就一手拉花功夫，端出精緻奶泡圖樣。（王文吉攝）

議員助理陳明文（左）身兼咖啡師，奉咖啡給來訪鄉親，頂街里長吳令儀（右）稱讚「比連鎖店賣的還好喝」。（王文吉攝）

民代服務處變咖啡館，29歲陳家文為市議員翁美春的兒子，弘光科大食品營養系畢業的他，夢想開輕食簡餐店，提議服務處增加「奉咖啡」服務，自已也可磨練煮咖啡功力；陳家文說服母親合資，籌足20萬元購買專業咖啡機，自選生豆烘培，還學習拉花技巧，提供到訪鄉親喝現煮咖啡「止嘴乾」。

「來去飲阿春牌嘎逼！」民眾找翁美春議員陳情，順邊喝現煮咖啡，豐原鄉親口耳相傳，「議員咖啡」名聲不脛而走。頂街里長吳令儀習慣一早來找議員討論服務案件，陳家文奉上現煮咖啡，她啜飲一口，稱讚「喝起來非常香醇，帶點微酸口感，比連鎖店賣的還好喝。」

翁美春服務處飄咖啡香，接待到訪鄉親不惜成本。陳家文說，偶然發現媽媽服務處的奉茶區開銷驚人，3個月茶葉支出達10萬元，原打算提供現煮咖啡，節省開銷，事實不然，自己選豆監製，成本也很高，而且為求拉花完美，打奶泡用掉100瓶牛奶，練習近4個月才滿意。

「就是跟大家分享的概念啦！」翁美春大方地說，人家奉茶我奉咖啡，只要鄉親愛喝，歡喜就好，咖啡現煮現喝免費，也歡迎續杯，外帶500c.c.則酌收85元。

(中時)