俄羅斯研造電磁炮 打靶畫面曝光

俄羅斯電磁軌道炮加速器進行首次測試，右邊為彈丸。(圖/環球網)

俄羅斯電磁軌道炮加速器進行首次測試，彈丸對目標造成各種破壞。(圖/環球網)

俄羅斯電磁軌道炮加速器進行首次測試，研究人員分析實驗過程。(圖/環球網)

美國研發電磁軌道炮後，中俄跟進著手相關研究。據俄羅斯衛星網報導，俄羅斯工程師研製的電磁軌道炮加速器已進行了首次測試，彈丸加速至11公里/秒。這樣的速度足以克服地球引力進入軌道，也就是達到了“第一宇宙速度”，但距離進入太空還差一點。

據悉，俄羅斯電磁砲採用了和美國類似的方案，利用電力和磁場使物體達到超高發射速度。俄羅斯科學院院長弗拉基米爾·福爾托夫表示，電磁炮的研發主要計劃用於航天領域，未來經過技術改進，或許能夠直接用這種超級大砲將衛星射入太空，從而大大降低火箭發射的成本。

而美國已將電磁軌炮配備到海軍驅逐艦「朱瓦特」號（USS Zumwalt DDG-1000），該艦在2016年5月20日正式向美國海軍交付了朱瓦特號（DDG-1000）隱形驅逐艦，但這並不意味著「朱瓦特」號將立刻加入美軍戰鬥值班行列，該艦相關的武器和航行測試將繼續進行。

(中時電子報)