征戰奧運與帕運 內瑪蒂籲身障者勇追夢

伊朗射箭女將內瑪蒂（Zahra Nemati）（圖）說，她拚戰不只為了獎牌，還想以此鼓勵大眾勇敢追夢，另外也要透過她參加奧運的例子，證明身障者也有能力與一般人競爭。中央社記者李晉緯里約攝 105年9月16日

伊朗射箭女將內瑪蒂在近兩屆帕運連摘兩金，她說拚戰不只為了獎牌，還想以此鼓勵大眾勇敢追夢，也要透過她參加奧運的例子，證明身障者也有能力與一般人競爭。

內瑪蒂（Zahra Nemati）原是跆拳道選手，2003年因為車禍導致脊髓損傷而轉練射箭，並自此一路攀上帕運、奧運殿堂。

2012年的倫敦帕運，內瑪蒂除在團體賽與隊友聯手拿下銅牌，更在個人賽勇奪金牌，初次站上帕運舞台就一鳴驚人，今年她同時獲得里約帕運、奧運的參賽資格，更是伊朗隊在帕運開幕典禮中的掌旗官。

內瑪蒂在這次帕運射箭女子個人賽的金牌戰，以3比2擊敗中國大陸選手摘金，這是她連續兩年在帕運拿下金牌。

對於再度於帕運奪金，內瑪蒂說她很開心，也很高興她所費的苦心有所回饋，在經歷許多困境後，她仍能站上帕運舞台並獲得好的成績，讓她直呼自己很幸運。

針對金牌戰的戰況，內瑪蒂坦承她贏得並不輕鬆，但她說，「我心理有股很清楚的感覺，認為我就是會贏得比賽」，而那也正是她能保持冷靜、輕鬆的原因。

內瑪蒂也提到，她的朋友、教練、心理師、物理治療師都在場邊為她加油，有了大家的鼓勵，讓她能獲得這樣的榮耀，這面獎牌絕對是屬於每個她的支持者的。

內瑪蒂表示，這次的比賽對她來說很辛苦，因為同時參加奧運、帕運，讓她花了兩、三個月的時間在準備比賽，現在比賽都結束了，她頓時覺得肩頭的重擔終於卸下，所以對於未來是否續戰帕運、奧運，坦白說她還在思索，因為目前來說她實在很累，也需要好好休息。

談到帕運、奧運的不同，內瑪蒂說，帕運會遇上的對手都跟她一樣有某些身體上的不便，雖然能拿金牌真的很不可思議，但她想獲獎不是只為了獎牌，而是想向其他人證明，只要有心就能成功，也希望她的成功能喚醒其他人追尋夢想的勇氣。

而她之所以參加奧運，是為了證明即便身體有缺陷，仍可與一般人競爭，並想藉此呼籲所有的身障人士，不要因為自己身體的問題而畫地自限，甚至停止追尋自己的夢想。1050916

(中央社)