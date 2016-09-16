動物園遊園列車變身 老虎斑馬趴趴走
台北市立動物園今天說，長頸鹿、老虎、斑馬造型列車在園區趴趴走，並正式加入園區載運遊客的行列，且首次以動物斑紋當外觀圖案的德製列車，相當受到民眾的喜愛。
民國91年，動物園引進的第一批遊客列車，是蒸氣火車造型，讓許多到動物園遊玩的小朋友都會要求要搭列車，深受民眾喜愛，也成為許多遊客來動物園不能缺少的行程。
但在民國100年發生一起無人傷亡的火燒車意外事件，動物園自102年起開始汰舊換新遊園列車，今年新購入3輛以動物斑紋為外觀造型的列車，經過試營運，9月13日正式加入服務遊客行列。
動物園目前共有10輛遊客列車輪流在線上服務，但因每台列車的樣式和空間設置不盡相同，建議搭乘前先收好娃娃車，小朋友才能舒適搭乘。所有遊客列車最後一節皆設有輪椅專用車廂，如有需求，僅須告知服務人員，服務人員就會協助遊客上車。
動物園表示，搭遊客列車逛動物園不會走到腿痠，還有接駁車可搭到貓空纜車動物園南站，以上皆可刷悠遊卡及投幣新台幣5元，且學齡前兒童免費，歡迎民眾多加利用，列車等待時間約10分到15分，相關資訊可上主網站查訊。1050916
(中央社)
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