馬勒卡逼近 中市農業局籲農民防災

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中度颱風「馬勒卡」外圍環流今天開始影響台灣，台中市政府農業局籲請農民密切注意颱風動態，及早採取各項防範措施，妥善預防以減少農作物災害及財產損失。

農業局表示，為減少馬勒卡颱風造成農損，農民做好各項防颱準備。二期早植稻進入孕穗期，一般稻作進入分蘗終止期至幼穗形成期，應加深田間積水，減少稻株的搖擺；颱風過後，加強水稻白葉枯病防治工作。

即將進入採收期水果，如文旦柚、香蕉等必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求秩序供貨；正值果實發育期水果，如楊桃、柿、葡萄及柑桔等，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象；災害後應注意果園清理工作，排除積水，並加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。

另外，即將收穫的蔬菜，如芋、甘藍、青蔥及葉菜類等應儘速採收，以減少損失；並請農民團體協助農民將增加採收蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修。

農業局也提醒農友對於搶收蔬果，仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全，避免被檢出農藥超量殘留，違規受罰。

農業局已通報各區公所密切注意，如有農作物災情顯現，農民主動通報轄區公所，依「農業天然災害救助辦法」規定辦理，盡速協助農民復耕復建。另於災害發生後，請各區公所可先動員村里幹事針對需及時採收或復耕蔬菜類作物，利用具衛星定位功能PDA、照相機完成受損田區拍照取證工作，以讓受災農民及時復耕。1050916

(中央社)