法務部：從未為特定人士放寬假釋條件
前立委蔡正元在臉書稱「法務部為假釋某陳姓受刑人，把假釋條件刻意放寬」。法務部今天以新聞稿方式澄清，強調從未為特定人士放寬假釋條件。
新聞稿指出，對於媒體報導，引述蔡正元臉書稱法務部為假釋某陳姓受刑人，把假釋條件刻意放寬，同時讓很多人搭便車一起假釋出獄等，實屬子虛烏有、無的放矢之說詞。
法務部指出，對於悛悔有據受刑人假釋從寬政策，乃沿續性及通案性工作，一直以來並未做改變，更不曾為特定收容人研修假釋條件；此外，矯正革新工作應與時俱進，兼顧被害人與收容人權益之政策作為，並非獨厚特定人士。
法務部也說，自兩公約施行以來，監所收容人人權應受保障，這也是朝野及各界人士關注議題，且為國際人權專家學者檢視中華民國兩公約施行之要項，呼籲各界勿受流言所惑，共同關懷收容人與被害人，並為社會祥和而努力。1050916
(中央社)
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