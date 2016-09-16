高市災後復舊 馮世寬允增援兵力

莫蘭蒂颱風過境，高雄市滿目瘡痍，國防部長馮世寬（前左2）16日與高市長陳菊（前右2）到高市中央公園勘災時允諾再增援救災兵力，加速恢復高雄市容景觀。（高市新聞局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年9月16日

莫蘭蒂颱風過境，高雄市滿目瘡痍，國防部長馮世寬今天允諾再增援救災兵力，希望加速恢復高雄市容景觀，減少市民生活不便。

莫蘭蒂颱風強大風力造成高市許多行道樹傾倒及市容環境受創，高雄市長陳菊上午前往中央公園慰問清潔隊員及協助清理環境的國軍。陳菊同時當面向前來慰勉官兵辛勞的馮世寬申請調派國軍救災人力，馮世寬當場允諾今天將再增援救災兵力500名。

陳菊說，高雄歷經強風豪雨摧殘，許多街道、公園及學校遭受嚴重損害，感謝國軍第八軍團及高雄後備指揮部全力投入災後復原工作，以最快速度恢復市容景觀、維護用路人安全。

她表示，全市有許多行道樹及公園樹木受到強風來襲而傾倒，造成部分道路中斷，高市苓安路、三多路衛武營段等要道已搶通完成，市府團隊將加緊腳步動員所有能量進行災後復原工作。

國防部長馮世隨後於中午到高雄市岡山區壽天國小，慰問協助清理校園的官兵並致贈加菜金。面對外界質疑市政府公務員「放假過中秋」，把災後復原工作交給國軍，馮世寬並未直接回應；國防部發言人陳中吉受訪則說，「這正表示守護家園、捍衛國家24小時全年無休」，也希望國人對官兵支持與加油。

高市府也說，市府災後復原小組持續指揮相關工作，並未打烊，工務、環保、教育、經發等單位也在持續作業，進行環境復舊、復水復電等工作，各區公所農損補助窗口也開放受理。

市府表示，市府各單位如工務環保等申請兵力支援，均有專責人員直接與軍方對口，再由申請單位進行支援兵力協助區域的分工，目前許多單位也仍協請支援中。國軍、台電人員、市府各單位公務人員都是這次颱風最辛苦的一群，期待不要有不實傳言打擊救災與復舊工作人員士氣。1050916

(中央社)