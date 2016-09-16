颱風馬勒卡來襲 宜蘭國軍防災待命

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馬勒卡颱風陸上警報今天發布，為因應可能帶來的災害，國軍宜蘭災防區陸續完成防、救災整備及277名兵力進駐，隨時可協助民眾離災與救援工作。

宜蘭災防區各部隊已完成各項防颱整備，蘇澳、南澳、大同、壯圍、礁溪、三星、羅東及五結等8地區，兵力預置地點計10處、投入兵力277員、各式救災及運輸車輛10類35輛(艇)，1000多名官兵也在營區待命。

此外，各災防分區的連絡官及情蒐官均已於鄉鎮市公所待命，隨時進行鄉民緊急撤離和救援工作，並視狀況增援兵力。

宜蘭災防區表示，目前積極投入災防的前置整備工作，即時協助地方政府執行災害防救工作，維護民眾生命財產安全。1050916

(中央社)