新片看板 BJ有喜尬使徒行者

好萊塢女星芮妮齊薇格主演「BJ有喜」，迎戰港劇電影版「使徒行者」，改編韓戰關鍵戰役「仁川登陸」的「代號：鐵鉻行動」，金獎影帝柯林弗斯主演「天才柏金斯」搶攻中秋檔期。

1.BJ有喜（Bridget Jones's Baby）是好萊塢女星芮妮齊薇格（Renee Zellweger）時隔12年、3度演出「BJ單身日記（Bridget Jones's Diary）」系列電影，由導演莎朗麥奎爾（Sharon Maguire）再次執導，芮妮齊薇格和奧斯卡金像獎影帝柯林弗斯（Colin Firth）3度合作，這回「布莉琪瓊斯」周旋兩男間，還發現懷孕了，但不清楚孩子父親是誰。

2.使徒行者（Line Walker）是人氣同名港劇電影版，原班底佘詩曼再度化身逗趣女臥底，靠機智化險為夷，主演卡司加入香港演員張家輝、古天樂、吳鎮宇。劇組前往巴西及澳門最新賭場取景拍攝，故事以一場在巴西發生的毒品交易為軸心，展開尋找失聯臥底「Blackjack」行動。

3.代號：鐵鉻行動（Operation Chromite）改編真實事件，以韓戰期間的仁川登陸為背景，講述南韓8人諜報小隊英勇事蹟，及麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將軍指揮盟軍反攻北韓戰事。好萊塢動作巨星連恩尼遜（Liam Neeson）化身麥克阿瑟將軍，演員李政宰、李凡秀及鄭俊鎬助陣，美韓聯手重現改變亞洲版圖關鍵戰役。

4.天才柏金斯（Genius）改編傳記，柯林弗斯飾演全球知名作家幕後推手、編輯麥斯威爾柏金斯（Maxwell Evarts Perkins），助當時尚未成名的海明威（Ernest Hemingway）、費茲傑羅（Francis Scott Key Fitzgerald）、沃爾夫（Thomas Wolfe）等作家出書，推上文學巨擘殿堂，與演員裘德洛（Jude Law）、妮可基嫚（Nicole Kidman）及蘿拉琳妮（Laura Linney）聯手演出。1050916

(中央社)