不捨放手母顧病兒30年 盼長照給希望

極簡咖啡館老闆娘吳欣儒的弟弟長年重病，照顧重擔多在年邁的媽媽身上，身體的勞累全靠疼愛孩子的意志力苦撐，但心理疲乏，「想放手又不知道怎麼放」。

中華民國家庭照顧者關懷總會推照顧者喘息咖啡館計畫，極簡咖啡是試辦的一號店。吳欣儒願意投入家庭照顧者的照顧計畫，就是看到媽媽30多年來，為了照顧弟弟心力交瘁，深知家庭照顧者生、心理都需要休息。

吳欣儒的弟弟今年48歲，但他從16歲開始就生病，需要洗腎。媽媽雖然捐腎給他，但只過了5、6年相對健康的生活，後來仍因排斥問題，必須持續洗腎。加上中風、嚴重骨鬆，弟弟行動不便，且只要小碰撞或搬動姿勢不正確，就可能骨折，生活照顧成大難題。

吳媽媽心疼兒子，認為不是孤兒，為什麼要送到機構照顧；且也擔心外籍照顧人力技巧不佳，一肩扛起兒子的照顧工作，一扛30年。把屎把尿、協助洗澡，且擔心其他子女受累，也多是一人承擔。

吳欣儒看著媽媽中年時就為了兒子勞身勞心，現在高齡80歲仍要持續照顧弟弟，曾不只一次勸媽媽「放手」，讓弟弟去住機構。不過，媽媽總回，「你們可以不用管我，讓我跟弟弟自生自滅。」

日前，吳欣儒的弟弟手術後出現嚴重妄想狀況，精神狀態極差、一人身上有多重人格，且隨人格不同出現不同個性，其中一個人格會罵五字經、打人。吳欣儒和媽媽連續3週、24小時都住在醫院，2人擠在一張小小的床上睡覺，長達3、4天沒有回家洗過澡。

吳欣儒說，有一次弟弟又發狂，打她和媽媽，她一時衝動就拿起枕頭、悶上弟弟的頭，「當下真的有一股衝動想要了結」，後來被媽媽拉開，她一個人躲到病房外的樓梯痛哭失聲，也終於明白為什麼有些家庭照顧者會走上絕路。

她說，每個家庭都有無解的結，媽媽曾無奈的說，「很想放手，但不知道怎麼放」。媽媽不放，其他的子女只能順著媽媽，否則怕媽媽就帶著弟弟自殺了。

照顧患者的壓力無從宣洩，困在心裡成了啃命的蟲。吳欣儒說，照顧工作繁瑣，心情總是緊繃，長年的勞心勞力也會讓照顧者性格轉變，可能更封閉自己、不知道如何求援。

吳欣儒也說，即使她家中有其他手足，也撐得很辛苦，家中每個人的人生都因此改變。她對長照2.0寄予期望，希望可以幫助他們這樣的家庭。

過去在徬徨無助時，吳欣儒打了家總的服務專線，電話另一頭的陌生人親切的提供長照資訊和尋求資源的方向，也成為吐苦水管道，讓她受到很大的撫慰。

了解家庭照顧者的心理需求，極簡咖啡投入照顧咖啡館行列，提供照顧者免費的「待用咖啡」，且也歡迎家庭照顧者到咖啡館打工，增加社交生活刺激，也讓生活有另一個出口。1050916

(中央社)