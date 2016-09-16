返鄉出遊人少 高公局下修全日車流量
中秋連假第2天上午放晴，但出遊返鄉人潮卻不如預期，高公局今天下修全日交通量至240萬輛次，不過，午後國5雙向仍壅塞，時速不到40公里。
今年中秋連假，雙颱接力擾台，儘管今天全台各地天氣晴朗，但是颱風馬勒卡今晚開始影響台灣天氣，因此出遊和返鄉人潮都不如往年連假期間。
高公局表示，今天上午國道大致順暢，僅部分路段壅塞，截至上午11時，國道全線原通過收費站交通量僅70.3萬輛次，高公局也下修今天全日車流量至210萬至240萬輛次。
根據高公局即時路況資訊系統，今天下午國道路況良好，只有國5高乘載管制結束後湧上一波車潮，石碇到頭城南北雙向都亮紅燈，時速不到40公里，高公局預估傍晚前可紓解。1050916
(中央社)
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