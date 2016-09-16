馬勒卡還沒進來 莫蘭蒂農損已達6.8億

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莫蘭蒂強襲台灣，統計農損6.8億元！從14日至今（16）日上午11時，全台農損6億8452萬元，受損作物以芭樂、香蕉為主，被害面積雙雙破千頃，農糧署指出，恐影響香蕉未來半年的供應量與價格。

莫蘭蒂颱風中心劃過南端近海，造成南部強風暴雨，根據農委會初步統計，高雄農損情況最為嚴重，損失金額高達4億6448萬元，占比高達6成8，屏東縣損失1億796萬元，占比1成6，澎湖也損失4594萬元，台東、台南分別損失超過2147萬元、1410萬元。

此次幾乎都是作物損失，被害面積7456公頃，損害程度24％，其中芭樂被害面積就有1602公頃，損失達2億4764萬元，棗子也損失8836萬元，被害面積643公頃，香蕉損失7539萬元，被害面積1212公頃，其餘還有蓮霧、番茄等損失金額較多。

另外像是設施受損約1億511萬元，其中農業設施受損4897萬元，以高屏為主，其餘像是畜禽受損294萬，漁業設施受損5320萬元。

(中時)