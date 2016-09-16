回顧過往 紐約MoMA將展覽全放上網路

紐約現代藝術博物館將開館以來多達3萬多張展覽照片上網。（達志影像/Shutterstock）

世界聞名的紐約現代藝術博物館（MoMA）日前將其自開館以來，館內所有大小展覽的照片全部上傳網路，總共超過3萬張照片，提供藝術愛好者們免費欣賞和回顧，你甚至能夠「親眼」見到自己出生之前的展覽。

據赫芬頓郵報（The Huffington Post）報導，位於美國紐約市（New York）的現代藝術博物館將1929年創館以來，所有展覽的畫作、清單和公開發表會照片共33,000張放上網站，提供全球的藝術愛好者們能夠自由閱覽這些展覽，也讓我們有幸能回顧過去那些大師們的美麗創作。這批照片從創館後第一個展覽開始：1929年11月7日至12月7日的「塞尚（Paul Cézanne）、高更（Paul Gauguin）、修拉（Georges Seurat）和梵谷（Vincent van Gogh）展」。

1929年11月7日開館後首個「塞尚、高更、修拉和梵谷」展。（圖/MoMA網站）

現代藝術博物館是全球最知名的藝術類博物館之一，其重要收藏除上一段提及的印象派三人：塞尚、高更和梵谷外，還有莫內（Claude Monet）、畢卡索（Pablo Ruiz y Picasso）、達利（Salvador Dalí）、馬諦斯（Henri Matisse）等現代藝術大家與以普普風格影響流行文化的安迪·沃荷（Andy Warhol）作品都是其典藏目標。目前總計有超過15萬件作品、2萬多部電影和400多萬張電影劇照。

現代藝術博物館的展覽典藏網站首頁。（圖/MoMA官方網站）

博物館並非只收藏畫作，建築模型與攝影作品亦是其關注的焦點，典藏網站中的照片包含了1947年兩位現代建築大師凡德羅（Ludwig Mies van der Roh）和其學生詹森（Philip Johnson）的作品展，以及1942年迪士尼動畫「小鹿班比」的草稿展，還吸引了當時的加拿大總理艾伯特（John E. Abbott）親臨觀賞。網站上的照片不但能透過年份查詢，亦能用關鍵字查詢自己想看的主題。

(中時電子報)