水門管制只出不進 北市部分開放紅黃線停車

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颱風將至，北市水利處6日表示，隨時可能宣布「只出不進」的管制、準備關閉河川疏散門，呼籲民眾別再到河川區停車。(資料照片，季志翔攝)

馬勒卡直逼！北市隨時啟動水門「只出不進」／圖截自中視新聞

馬勒卡颱風襲台，台北市政府今天表示，因應中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門自下午3時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，將同步開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，同時暫停該區域路邊停車收費。

開放停車範圍包括：

一、松山區

(一)濱江街(大佳國小以東)。

(二)撫遠街(塔悠路至濱江街)。

(三)塔悠路(民權東路至撫遠街)。

(四)三民路(民權東路至健康路)以東、塔悠路(民權東路至健康路)以西、民權東路(不含)(塔悠路至三民路)以南、健康路(三民路至塔悠路)以北區域。

二、中山區：基湖路(堤頂路至樂群一路)：含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

三、士林區

(一)中正路(通河西街至環河北路)(不含)以北區域範圍。

(二)承德路4段、5段(承德橋至基河路)以西區域範圍。

四、萬華區：康定路以西、萬大路(艋舺大道至西藏路)以西、西藏路(萬大路至中華路)以南、中華路2段(西藏路至水源路)以西之區域範圍。【區域範圍內：水源快速道路(不含)、環河南路1、3段(不含)、環河南路2段(不含環河南路3段至西藏路)環河快速道路(不含)、萬大路(東園街至新3號疏散門（華中疏散門）)(不含)】。

五、大同區：涼州街(環河北路至延平北路)以南、市民大道(不含)(環河北路至延平北路)以北、延平北路(市民大道至涼州街)以西、環河北路(市民大道至涼州街) (僅開放東側-南往北方向)以東之區域範圍。

北市交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；法定禁停區域均禁止臨時停車。

未來恢復紅黃線禁止停車管制的時間，北市交通局將另行通知，請民眾多留意，或電洽02-27590666轉6401至6406查詢。

(中時)