西子灣擱淺漁船油汙清除 預計18日完成

西子灣4艘擱淺漁船油汙汙染範圍近2公頃，高雄港務分公司今天表示，油汙控制在夾灣內，今天持續進行海面清淤及抽油工作，岸上除油汙恐花兩天時間，預計18日完成。

高雄港務分公司指出，目前海面上約有1、2公頃的汙染範圍，因擱淺船體尚未完全拖走，還無法估計海面上有多少漏油，預估有10噸油汙汙染西子灣，正朝「人安、船安、水安」等方向搶救，待事後責任釐清後再行求償。

其中，最嚴重是的漁船「順天606號」橫躺在礁石上，已請船公司處理船上殘油，因油艙閥門卡住，將以破壞剪破壞後再進一步抽除油汙；另外，「永興發168」漁船因有12個油艙和航空用油和甲種柴油，有些油艙屬半傾斜狀態，有些油艙泡在水裡，海底下的閥門不易尋找，增加殘油處理困難。

哈瑪星漁民見除油工作緩慢，憂心油汙會往哈瑪星漁港蔓延，漁民擔心海面上滿布油汙影響海洋生態及出海生計。

高雄港務分公司勞安處長張展榮表示，目前「富冠606號」漁船有約250噸燃料油，「富冠707號」漁船約有100多公噸油，預估「富冠707」下午將可進行拖船作業，拖往前鎮漁港；「富冠606」則正在進行抽油作業，將視狀況，最快今晚前可拖至造船廠進行船體修復。

高市副市長史哲下午也到場視察搶救及油汙清除情況。1050916

(中央社)