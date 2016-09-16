西子灣擱淺漁船油汙清除 預計18日完成
西子灣4艘擱淺漁船油汙汙染範圍近2公頃，高雄港務分公司今天表示，油汙控制在夾灣內，今天持續進行海面清淤及抽油工作，岸上除油汙恐花兩天時間，預計18日完成。
高雄港務分公司指出，目前海面上約有1、2公頃的汙染範圍，因擱淺船體尚未完全拖走，還無法估計海面上有多少漏油，預估有10噸油汙汙染西子灣，正朝「人安、船安、水安」等方向搶救，待事後責任釐清後再行求償。
其中，最嚴重是的漁船「順天606號」橫躺在礁石上，已請船公司處理船上殘油，因油艙閥門卡住，將以破壞剪破壞後再進一步抽除油汙；另外，「永興發168」漁船因有12個油艙和航空用油和甲種柴油，有些油艙屬半傾斜狀態，有些油艙泡在水裡，海底下的閥門不易尋找，增加殘油處理困難。
哈瑪星漁民見除油工作緩慢，憂心油汙會往哈瑪星漁港蔓延，漁民擔心海面上滿布油汙影響海洋生態及出海生計。
高雄港務分公司勞安處長張展榮表示，目前「富冠606號」漁船有約250噸燃料油，「富冠707號」漁船約有100多公噸油，預估「富冠707」下午將可進行拖船作業，拖往前鎮漁港；「富冠606」則正在進行抽油作業，將視狀況，最快今晚前可拖至造船廠進行船體修復。
高市副市長史哲下午也到場視察搶救及油汙清除情況。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。