馬勒卡陸警發布 花蓮管制入山並撤村

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氣象局發布馬勒卡海上、陸上颱風警報，基於民眾安全考量，花蓮縣警局仍持續管制入山，尤其秀林鄉多屬山區地形，富世村、天祥、西寶、洛韶等地區民眾下午先撤離。

警方表示，依預報颱風馬勒卡近中心最大風速相當於13級風，瞬間最大陣風相當於15級風，東部沿海地區已有長浪發生，呼籲民眾應避免前往海邊及溪流附近活動。

先前莫蘭蒂颱風過境期間，銅門、水源派出所警方配合秀林鄉公所執行預警性撤離工作，將土石流潛勢地段的村民提前撤至應變收容所，此次風災沒有任何傷亡。

警方呼籲，面對馬勒卡颱風即將來襲，民眾應提前做好防颱準備，不可輕視，要以防災優於救災、離災優於防災的態度來面對。1050916

(中央社)